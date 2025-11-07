Норри в трёх сетах обыграл Сонего и вышел в финал турнира АТР-250 в Метце

27-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в финал турнира АТР-250 в Метце (Франция), одолев в 1/2 финала итальянца Лоренцо Сонего (42-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 2 минуты. За время матча Норри выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 3 из 10 брейк-пойнтов. Лоренцо Сонего подал в игре семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В финале турнира в Метце Кэмерон Норри сразится с победителем встречи между украинским теннисистом Виталием Сачко и американцем Лёнером Тьеном.