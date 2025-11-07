Скидки
Кэмерон Норри — Лоренцо Сонего, результат матча 7 ноября 2025, счет 2:1, 1/2 финала АТР-250 в Метце

Норри в трёх сетах обыграл Сонего и вышел в финал турнира АТР-250 в Метце
Комментарии

27-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в финал турнира АТР-250 в Метце (Франция), одолев в 1/2 финала итальянца Лоренцо Сонего (42-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Метц. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 17:40 МСК
Кэмерон Норри
27
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лоренцо Сонего
42
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Теннисисты провели на корте 2 часа и 2 минуты. За время матча Норри выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 3 из 10 брейк-пойнтов. Лоренцо Сонего подал в игре семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В финале турнира в Метце Кэмерон Норри сразится с победителем встречи между украинским теннисистом Виталием Сачко и американцем Лёнером Тьеном.

Сетка турнира в Метце
Календарь турнира в Метце
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
