Джессика Пегула — Елена Рыбакина, результат матча 7 ноября 2025, счёт 1:2, полуфинал Итоговый турнир WTA

Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA, одержав волевую победу над Пегулой
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA — 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В полуфинале она в волевой борьбе обыграла американку Джессику Пегулу (пятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:15 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Матч продолжался 2 часа 7 минут. За это время Рыбакина выполнила 15 подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале Итогового чемпионата Елена Рыбакина сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Аманда Анисимова (США).

