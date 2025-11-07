Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA, одержав волевую победу над Пегулой

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA — 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В полуфинале она в волевой борьбе обыграла американку Джессику Пегулу (пятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 7 минут. За это время Рыбакина выполнила 15 подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале Итогового чемпионата Елена Рыбакина сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Аманда Анисимова (США).