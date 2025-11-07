Джокович — о победе над Ханфманом: матч, в котором я показал лучший теннис

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил победу в полуфинале турнира АТР-250 в Афинах (Греция) над немцем Янником Ханфманом (6:3, 6:4).

«Думаю, это матч, в котором я показал лучший теннис. Я знал, что Ханфман может быть опасен. У него сильный удар, он играет прямо, принимает мяч очень прямолинейно, хорошо играет с задней линии. У него хорошая подача, и мне нужно было быть максимально сконцентрированным. Во втором сете я отставал с брейком, временами был к себе слишком строг, но в целом я показал очень серьёзный уровень тенниса и с нетерпением жду финала. Приглашаю всех прийти завтра на финал», – сказал Джокович в интервью на корте после встречи.

За победу на турнире Новак Джокович поспорит с победителем поединка между американцем Себастьяном Кордой и итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.