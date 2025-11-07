Скидки
Теннис

Джокович — о победе над Ханфманом: матч, в котором я показал лучший теннис

Джокович — о победе над Ханфманом: матч, в котором я показал лучший теннис
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил победу в полуфинале турнира АТР-250 в Афинах (Греция) над немцем Янником Ханфманом (6:3, 6:4).

Афины. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Янник Ханфман
117
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

«Думаю, это матч, в котором я показал лучший теннис. Я знал, что Ханфман может быть опасен. У него сильный удар, он играет прямо, принимает мяч очень прямолинейно, хорошо играет с задней линии. У него хорошая подача, и мне нужно было быть максимально сконцентрированным. Во втором сете я отставал с брейком, временами был к себе слишком строг, но в целом я показал очень серьёзный уровень тенниса и с нетерпением жду финала. Приглашаю всех прийти завтра на финал», – сказал Джокович в интервью на корте после встречи.

За победу на турнире Новак Джокович поспорит с победителем поединка между американцем Себастьяном Кордой и итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

