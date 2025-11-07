Хачанов объяснил, почему расстался с тренером Клаветом после шести лет сотрудничества

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как пришёл к решению завершить сотрудничество с тренером Хосе Клаветом после шести лет работы.

«Если честно, тяжёлое было решение в плане того, что для меня очень важно, чтобы тренер был очень близок. Мы почти шесть лет проработали с ним, и именно на личном, персональном уровне он очень хороший человек и, понятное дело, специалист.

Очень много общего было, но в этом году у меня было три тренера, и мы оба как-то почувствовали, понимали, что я буду продолжать с Ведраном, буду продолжать с Женей Донским, который вошёл в команду в конце прошлого года, и что я не планирую дальше оставлять трёх тренеров в команде. Мы решили, что так логичнее нам закончить и продолжать работать дальше с другими двумя тренерами», — приводит слова Хачанова телеграм-канал First&Red.