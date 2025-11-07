Тьен за 58 минут обыграл Сачко в 1/2 финала турнира в Метце
38-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в финал турнира АТР-250 в Метце (Франция), обыграв в полуфинальном матче украинца Виталия Сачко (222-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.
Метц. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 20:05 МСК
222
Виталий Сачко
В. Сачко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
38
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Теннисисты провели на корте 58 минут. За время матча Тьен выполнил две подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Виталий Сачко подал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.
За чемпионский титул турнира в Метце Лёнер Тьен поспорит с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего.
Турнир в Метце проходит со 2 по 8 ноября. Действующим победителем соревнований является француз Бенжамен Бонзи.
