Тьен за 58 минут обыграл Сачко в 1/2 финала турнира в Метце

38-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в финал турнира АТР-250 в Метце (Франция), обыграв в полуфинальном матче украинца Виталия Сачко (222-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 58 минут. За время матча Тьен выполнил две подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Виталий Сачко подал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

За чемпионский титул турнира в Метце Лёнер Тьен поспорит с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего.

Турнир в Метце проходит со 2 по 8 ноября. Действующим победителем соревнований является француз Бенжамен Бонзи.