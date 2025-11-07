Скидки
Лёнер Тьен — Виталий Сачко, результат матча 7 ноября 2025, счет 2:0, 1/2 финала АТР-250 в Метце

Тьен за 58 минут обыграл Сачко в 1/2 финала турнира в Метце
Комментарии

38-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в финал турнира АТР-250 в Метце (Франция), обыграв в полуфинальном матче украинца Виталия Сачко (222-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Метц. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 20:05 МСК
Виталий Сачко
222
Украина
Виталий Сачко
В. Сачко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лёнер Тьен
38
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Теннисисты провели на корте 58 минут. За время матча Тьен выполнил две подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Виталий Сачко подал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

За чемпионский титул турнира в Метце Лёнер Тьен поспорит с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего.

Турнир в Метце проходит со 2 по 8 ноября. Действующим победителем соревнований является француз Бенжамен Бонзи.

Сетка турнира в Метце
Календарь турнира в Метце
