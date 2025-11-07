Музетти с трудом вышел в финал турнира в Афинах, где сыграет с Джоковичем
Поделиться
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в финал турнира АТР-250 в Афинах (Греция), обыграв в матче 1/2 финала американца Себастьяна Корду (52-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 5:7, 7:5.
Афины. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 20:10 МСК
52
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|5
|
|5
|7
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. За время матча Музетти выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Себастьян Корда подал в игре восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал две брейк-пойнта из пяти.
За победу на турнире Лоренцо Музетти поборется с сербом Новаком Джоковичем (пятый номер рейтинга).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:43
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:05
-
22:02
-
21:50
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:11
-
21:11
-
21:01
-
20:20
-
19:44
-
19:43
-
19:31
-
18:55
-
18:12
-
17:49
-
17:45
-
17:30
-
17:29
-
17:14
-
16:58
-
16:51
-
16:49
-
16:36
-
16:30