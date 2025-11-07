Скидки
Лоренцо Музетти — Себастьян Корда, результат матча 7 ноября 2025, счет 2:1, 1/2 финала АТР-250 в Афинах

Музетти с трудом вышел в финал турнира в Афинах, где сыграет с Джоковичем
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в финал турнира АТР-250 в Афинах (Греция), обыграв в матче 1/2 финала американца Себастьяна Корду (52-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 5:7, 7:5.

Афины. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 20:10 МСК
Себастьян Корда
52
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		7 5
6 		5 7
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. За время матча Музетти выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Себастьян Корда подал в игре восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал две брейк-пойнта из пяти.

За победу на турнире Лоренцо Музетти поборется с сербом Новаком Джоковичем (пятый номер рейтинга).

Сетка турнира в Афинах
Календарь турнира в Афинах
