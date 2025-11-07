Музетти с трудом вышел в финал турнира в Афинах, где сыграет с Джоковичем

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в финал турнира АТР-250 в Афинах (Греция), обыграв в матче 1/2 финала американца Себастьяна Корду (52-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 5:7, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. За время матча Музетти выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Себастьян Корда подал в игре восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал две брейк-пойнта из пяти.

За победу на турнире Лоренцо Музетти поборется с сербом Новаком Джоковичем (пятый номер рейтинга).