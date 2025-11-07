Скидки
Карен Хачанов вспомнил ярчайшие моменты сотрудничества с тренером Клаветом

Карен Хачанов вспомнил ярчайшие моменты сотрудничества с тренером Клаветом
18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вспомнил наиболее яркие моменты сотрудничества со специалистом Хосе Клаветом, с которым прекратил работу на днях.

«У нас много было моментов. Мы с ним начали в середине 20-го года, соответственно, в этот период — Олимпиада серебро, мы выиграли Кубок Дэвиса, он был со мной в Мадриде. Уимблдон тоже — четвертьфинал в 21 году, Австралия — полуфинал в 23-м, Уимблдон в этом году тоже он со мной был. Много моментов было хороших, позитивных и результатов. Наверное, эти основные, которые я вспомнил», — приводит слова Хачанова телеграм-канал First&Red.

