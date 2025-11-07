«Пока что я справляюсь». Рыбакина рассказала о проблемах с плечом

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о состоянии своего плеча после победы в полуфинальном матче Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:4, 6:3).

– Тебе пришлось столкнуться с множеством трудностей, и мы видели, как ты держалась за плечо на записи матча. Мы заметили, что ты периодически касалась плеча во время игры. Как оно себя чувствует и как идёт процесс восстановления?

– Надеюсь, что смогу восстановиться к завтрашнему дню. Конечно, было много матчей. Я также делала мощные подачи, так что пришлось немного подстроиться, и пока я продолжаю работать на пределе. Я понимаю, что сейчас остался всего один матч, поэтому постараюсь сделать всё возможное вместе с командой, чтобы восстановиться. При этом мы, конечно, не хотим усугублять ситуацию, ведь потом будет межсезонье. Пока что я справляюсь и надеюсь, что завтра не будет хуже, – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.