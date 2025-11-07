Скидки
«Пока что я справляюсь». Рыбакина рассказала о проблемах с плечом

«Пока что я справляюсь». Рыбакина рассказала о проблемах с плечом
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о состоянии своего плеча после победы в полуфинальном матче Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:4, 6:3).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:15 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Тебе пришлось столкнуться с множеством трудностей, и мы видели, как ты держалась за плечо на записи матча. Мы заметили, что ты периодически касалась плеча во время игры. Как оно себя чувствует и как идёт процесс восстановления?
– Надеюсь, что смогу восстановиться к завтрашнему дню. Конечно, было много матчей. Я также делала мощные подачи, так что пришлось немного подстроиться, и пока я продолжаю работать на пределе. Я понимаю, что сейчас остался всего один матч, поэтому постараюсь сделать всё возможное вместе с командой, чтобы восстановиться. При этом мы, конечно, не хотим усугублять ситуацию, ведь потом будет межсезонье. Пока что я справляюсь и надеюсь, что завтра не будет хуже, – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.

