Соболенко — Анисимова: белоруска выиграла первый сет в полуфинале Итогового турнира WTA

Комментарии

В эти минуты в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит полуфинальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором играют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA.

Первый сет матча остался за Соболенко со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 20:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
3 		5
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

По личным встречам Анисимова впереди — 6-4 (2-2 на харде). За последние два сезона они сыграли пять раз — Арина выиграла на харде Australian Open — 2024 и US Open — 2025 (в финале), а также на грунте «Ролан Гаррос» — 2025, а Аманда была сильнее на харде Торонто-2024 и на траве Уимблдона-2025 (в полуфинале).

