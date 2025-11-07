Соболенко — Анисимова: белоруска выиграла первый сет в полуфинале Итогового турнира WTA
Поделиться
В эти минуты в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит полуфинальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором играют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA.
Первый сет матча остался за Соболенко со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 20:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|5
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
По личным встречам Анисимова впереди — 6-4 (2-2 на харде). За последние два сезона они сыграли пять раз — Арина выиграла на харде Australian Open — 2024 и US Open — 2025 (в финале), а также на грунте «Ролан Гаррос» — 2025, а Аманда была сильнее на харде Торонто-2024 и на траве Уимблдона-2025 (в полуфинале).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
22:23
-
22:05
-
22:02
-
21:50
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:11
-
21:11
-
21:01
-
20:20
-
19:44
-
19:43
-
19:31
-
18:55
-
18:12
-
17:49
-
17:45
-
17:30
-
17:29
-
17:14
-
16:58
-
16:51
-
16:49
-
16:36
-
16:30
-
16:13
-
16:00
-
15:54
-
15:37
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:21