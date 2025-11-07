Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Постараюсь выложиться на все сто». Рыбакина — о предстоящем финале в Эр-Рияде

«Постараюсь выложиться на все сто». Рыбакина — о предстоящем финале в Эр-Рияде
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о настрое на предстоящий финальный матч Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

– У тебя уже есть титул чемпионки «Большого шлема», но ещё нет трофея Итогового турнира WTA. Что бы для тебя значило выиграть этот трофей после такого тяжёлого сезона?
– Да, это было бы потрясающе, конечно. Думаю, это совсем непросто — проигрывать в финале, зная, что дошла до конца. Но снова, столько сильных соперниц, и, кто бы ни выиграл во втором полуфинальном матче, думаю, это будет очень, очень тяжёлая борьба. Я просто постараюсь выложиться на все сто, отдать всё, и посмотрим, что получится, – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.

За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Рыбакина поспорит с победительницей встречи между белорусской Ариной Соболенко и американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

Материалы по теме
Соболенко взяла сет у Анисимовой в битве за финал Итогового! Их уже ждёт Рыбакина. LIVE!
Live
Соболенко взяла сет у Анисимовой в битве за финал Итогового! Их уже ждёт Рыбакина. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android