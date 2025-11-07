«Постараюсь выложиться на все сто». Рыбакина — о предстоящем финале в Эр-Рияде

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о настрое на предстоящий финальный матч Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

– У тебя уже есть титул чемпионки «Большого шлема», но ещё нет трофея Итогового турнира WTA. Что бы для тебя значило выиграть этот трофей после такого тяжёлого сезона?

– Да, это было бы потрясающе, конечно. Думаю, это совсем непросто — проигрывать в финале, зная, что дошла до конца. Но снова, столько сильных соперниц, и, кто бы ни выиграл во втором полуфинальном матче, думаю, это будет очень, очень тяжёлая борьба. Я просто постараюсь выложиться на все сто, отдать всё, и посмотрим, что получится, – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.

За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Рыбакина поспорит с победительницей встречи между белорусской Ариной Соболенко и американской теннисисткой Амандой Анисимовой.