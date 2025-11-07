Рыбакина — о матче с Пегулой: рада, что смогла сосредоточиться и победить

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы в полуфинальном матче Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:4, 6:3).
– Тебе вообще нравится участвовать в подобных сражениях?
– Это зависит от момента. Конечно, некоторые розыгрыши были просто сумасшедшими, некоторые из них я выиграла. Так что да, безусловно, было немного приятно, однако при этом много нервов. А когда счёт такой близкий, то непросто. Но я рада, что смогла сосредоточиться и победить, – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.
За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Рыбакина поспорит с победительницей встречи между белоруской Ариной Соболенко и американской теннисисткой Амандой Анисимовой.
