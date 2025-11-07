В Турине прошла фотосессия участников Итогового турнира ATP — 2025 без Джоковича

Участники Итогового чемпионата ATP — 2025 в одиночном разряде поучаствовали в традиционной совместной фотосессии перед стартом финального турнира года, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

На турнире сыграют лучшие теннисисты по итогам сезона-2025: итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, серб Новак Джокович (не присутствовал, вышел в финал на турнире в Афинах), американец Тейлор Фриц, американец Бен Шелтон и австралиец Алекс де Минор.

Восьмой участник Итогового ещё не определился, на данный момент на восьмом месте находится канадец Феликс Оже-Альяссим. Его может обойти итальянец Лоренцо Музетти, если выиграет турнир в Афинах.