Соболенко — Анисимова: американка выиграла второй сет в полуфинале Итогового турнира WTA

В эти минуты в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит полуфинальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором играют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA.

Второй сет матча остался за Анисимовой со счётом 6:3, первый выиграла Соболенко (6:3). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По личным встречам Анисимова впереди — 6-4 (2-2 на харде). За последние два сезона они сыграли пять раз — Арина выиграла на харде Australian Open — 2024 и US Open — 2025 (в финале), а также на грунте «Ролан Гаррос» — 2025, а Аманда была сильнее на харде Торонто-2024 и на траве Уимблдона-2025 (в полуфинале).