Определились финалисты турнира АТР-250 в Афинах
8 ноября в Афинах (Греция) прошёл шестой игровой день турнира категории АТР-250. Завершились все матчи полуфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисистов, которые вышли в финал соревнований.
Теннис. Турнир AТР-250 в Афинах (Греция). Финал:
Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Сонего (Италия).
Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Новак Джокович в своём полуфинальном матче турнира в Афинах был сильнее немца Янника Ханфмана (6:3, 6:4), а Музетти обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду со счётом 6:0, 5:7, 7:5.
Турнир АТР-250 в Афинах проходит со 2 по 8 ноября. В рамках календаря АТР соревнования проводятся впервые. Призовой фонд турнира составляет € 767 тыс.
