Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалисты турнира АТР-250 в Афинах

Определились финалисты турнира АТР-250 в Афинах
Комментарии

8 ноября в Афинах (Греция) прошёл шестой игровой день турнира категории АТР-250. Завершились все матчи полуфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисистов, которые вышли в финал соревнований.

Теннис. Турнир AТР-250 в Афинах (Греция). Финал:

Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Сонего (Италия).

Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Новак Джокович в своём полуфинальном матче турнира в Афинах был сильнее немца Янника Ханфмана (6:3, 6:4), а Музетти обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду со счётом 6:0, 5:7, 7:5.

Турнир АТР-250 в Афинах проходит со 2 по 8 ноября. В рамках календаря АТР соревнования проводятся впервые. Призовой фонд турнира составляет € 767 тыс.

Сетка турнира в Афинах
Календарь турнира в Афинах
Материалы по теме
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android