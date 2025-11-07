Определились финалисты турнира АТР-250 в Афинах

8 ноября в Афинах (Греция) прошёл шестой игровой день турнира категории АТР-250. Завершились все матчи полуфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисистов, которые вышли в финал соревнований.

Теннис. Турнир AТР-250 в Афинах (Греция). Финал:

Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Сонего (Италия).

Новак Джокович в своём полуфинальном матче турнира в Афинах был сильнее немца Янника Ханфмана (6:3, 6:4), а Музетти обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду со счётом 6:0, 5:7, 7:5.

Турнир АТР-250 в Афинах проходит со 2 по 8 ноября. В рамках календаря АТР соревнования проводятся впервые. Призовой фонд турнира составляет € 767 тыс.