Теннис

Музетти отберётся на Итоговый чемпионат, если обыграет Джоковича в финале турнира в Афинах

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти сохраняет шансы на квалификацию на Итоговый турнир ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Сегодня, 7 ноября, он вышел в финал турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция), в полуфинале одолев американца Себастьяна Корду — 6:0, 5:7, 7:5.

Афины. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 20:10 МСК
Себастьян Корда
52
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		7 5
6 		5 7
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

На данный момент Музетти идёт девятым в лайв-рейтинге ATP с 3840 очками. Канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий восьмую строчку, имеет 3845 очков. Оже-Альяссим не принимал участия на турнирах на этой неделе, он снялся с Метца (Франция).

Если Музетти завоюет титул в греческой столице, то наберёт 3925 очков и обойдёт Оже-Альяссима. В финале турнира в Афинах Лоренцо сразится с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Сам Джокович отобрался на Итоговый, но пока не решил, будет играть там или нет.

