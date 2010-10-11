Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Багдатис в двух партиях уступил на старте "Мастерса-1000" в Китае

Багдатис в двух партиях уступил на старте "Мастерса-1000" в Китае
Комментарии

КиприотМаркос Багдатис неудачно стартовал на «Мастерсе-1000» в Шанхае, уступив уже в первом круге. Обидчиком киприота стал француз Жереми Шарди, обыгравший его в двух сетах за 1 час 39 минут — 7:6 (7:4), 6:1.

Шарди сделал 3 брейка. Багдатису не помогли 6 эйсов. Новым соперником француза будет Александр Долгополов-младший.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021