Багдатис в двух партиях уступил на старте "Мастерса-1000" в Китае

КиприотМаркос Багдатис неудачно стартовал на «Мастерсе-1000» в Шанхае, уступив уже в первом круге. Обидчиком киприота стал француз Жереми Шарди, обыгравший его в двух сетах за 1 час 39 минут — 7:6 (7:4), 6:1.

Шарди сделал 3 брейка. Багдатису не помогли 6 эйсов. Новым соперником француза будет Александр Долгополов-младший.