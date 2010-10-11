Багдатис в двух партиях уступил на старте "Мастерса-1000" в Китае
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КиприотМаркос Багдатис неудачно стартовал на «Мастерсе-1000» в Шанхае, уступив уже в первом круге. Обидчиком киприота стал француз Жереми Шарди, обыгравший его в двух сетах за 1 час 39 минут — 7:6 (7:4), 6:1.
Шарди сделал 3 брейка. Багдатису не помогли 6 эйсов. Новым соперником француза будет Александр Долгополов-младший.
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