Алькарас — о Синнере на Кубке Дэвиса: никто не пролил больше пота за Италию, чем он

Алькарас — о Синнере на Кубке Дэвиса: никто не пролил больше пота за Италию, чем он
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о решении четырёхкратного чемпиона мэйджоров, лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера пропустить финальный раунд Кубка Дэвиса — 2025.

«График очень плотный и сложный. Особенно в случае Янника, который доходит до финала на каждом турнире. Последние два года он брал Кубок Дэвиса, играя как в одиночном, так и в парном разряде. Думаю, никто не пролил больше пота и не отдал больше сил за свою страну, чем он.

Да, это первый год, когда турнир проходит в Италии, и люди хотели видеть его дома, но каждый должен принимать собственные решения. Лично я его понимаю», — приводит слова Алькараса Marca.

