Арина Соболенко вышла в финал Итогового турнира WTA — 2025, обыграв Аманду Анисимову
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Итогового чемпионата WTA — 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В полуфинале она одержала победу над американкой Амандой Анисимовой (четвёртый номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 20:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Соболенко выполнила 12 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Анисимовой семь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В финале Итогового турнира WTA — 2025 Арина Соболенко поборется с шестой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
