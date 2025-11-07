Скидки
Теннис

Арина Соболенко — Аманда Анисимова, результат матча 7 ноября 2025, счёт 2:1, полуфинал Итоговый турнир WTA

Арина Соболенко вышла в финал Итогового турнира WTA — 2025, обыграв Аманду Анисимову
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Итогового чемпионата WTA — 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В полуфинале она одержала победу над американкой Амандой Анисимовой (четвёртый номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 20:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Соболенко выполнила 12 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Анисимовой семь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале Итогового турнира WTA — 2025 Арина Соболенко поборется с шестой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

