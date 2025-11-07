Определились финалистки Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде

Сегодня, 7 ноября, состоялись полуфинальные матчи на Итоговом турнире WTA — 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, победив со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко одолела ещё одну американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Таким образом, в финале соревнований в Эр-Рияде сразятся Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Матч за трофей состоится в субботу, 8 ноября, начало встречи — не ранее 18:00 мск. Обе теннисистки не проиграли ни одного матча на групповой стадии.