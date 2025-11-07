Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалистки Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде

Определились финалистки Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, состоялись полуфинальные матчи на Итоговом турнире WTA — 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, победив со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко одолела ещё одну американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Таким образом, в финале соревнований в Эр-Рияде сразятся Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Матч за трофей состоится в субботу, 8 ноября, начало встречи — не ранее 18:00 мск. Обе теннисистки не проиграли ни одного матча на групповой стадии.

Материалы по теме
Кудерметова и Мертенс рвутся в финал Итогового! А Соболенко и Рыбакина — уже там. LIVE!
Live
Кудерметова и Мертенс рвутся в финал Итогового! А Соболенко и Рыбакина — уже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android