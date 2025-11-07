Скидки
«С нетерпением жду матча с легендой». Музетти — о предстоящем финале с Джоковичем в Афинах

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от предстоящего финального матча турнира АТР-250 в Афинах (Греция), в котором ему предстоит сыграть с сербом Новаком Джоковичем.

«В последние годы мне не очень везёт с финалами. Уже три года подряд я проигрываю в финалах. Надеюсь, завтра история изменится. У меня будет две цели: первая — выиграть титул здесь, а вторая — вы, наверное, знаете (в случае победы Музетти квалифицируется на Итоговый турнир АТР. – Прим. «Чемпионата»). С нетерпением жду этого матча с легендой. Думаю, это будет здорово для зрителей», – сказал Музетти в интервью на корте после полуфинального поединка.

