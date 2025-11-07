Кто станет победительницей Итогового чемпионата WTA?

В пятницу, 7 ноября, определились финалистки на Итоговом турнире WTA — 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В матче за титул сразятся четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко и чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

Обе теннисистки не проиграли ни одного матча на групповой стадии. И Соболенко, и Рыбакина ранее никогда не побеждали на Итоговом чемпионате WTA.