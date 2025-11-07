Соболенко — третий лидер рейтинга за 10 лет в финале Итогового турнира WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей теннисисткой за 10 лет, которой удалось выйти в финал Итогового турнира WTA в статусе первой ракетки мира. В полуфинале турнира в Эр-Рияде Соболенко одержала победу над американской теннисисткой Амандой Анисимовой со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

За предыдущие 10 лет в финал Итогового турнира WTA в статусе первой ракетки мира выходили лишь трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» немецкая теннисистка Анжелика Кербер (2016) и чемпионка трёх турниров «Большого шлема» австралийка Эшли Барти (2019).

За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Арина Соболенко поспорит с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.