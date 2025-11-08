Арина Соболенко высказалась о предстоящем финале Итогового турнира с Еленой Рыбакиной

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала предстоящий финальный поединок Итогового турнира WTA-2025, в котором встретится с шестой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

«Снова будет мощная игра. Мне кажется, сегодняшний матч стал отличной подготовкой для Елены. Я с нетерпением жду возможности выложиться на все сто в последней встрече сезона и побороться за этот прекрасный трофей», — сказала Соболенко в послематчевом интервью.

В полуфинале Итогового турнира Арина Соболенко одолела американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.