Соболенко — о матче с Анисимовой: старалась выложиться в каждом розыгрыше по максимуму

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в полуфинальном матче Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) над американкой Амандой Анисимовой (6:3, 3:6, 6:3).
– Я была сосредоточена на своей игре и старалась выложиться в каждом розыгрыше по максимуму. В какой-то момент матча я просто сказала себе: «Давай, Арина, наслаждайся этой борьбой, постарайся показать всё, на что способна. Это тот самый момент, ради которого ты работала. Просто получай удовольствие и борись за каждый мяч».
– Во втором сете тебе пришлось непросто — Аманда играла просто отлично. Что ты сделала, чтобы всё изменить в третьем?
– Думаю, в какой-то момент второго сета я поняла, что нужно поменять ритм, сделать что-то, чтобы заставить её задуматься. Потому что в тот момент она просто шла ва-банк и играла невероятно. В том сете я мало что могла сделать, но уже мысленно готовилась к третьему. Это помогло мне лучше понять игру и показать, что не всё будет так легко, как в начале второго сета, – сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.
