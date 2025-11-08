Фото: Даниил Медведев отдыхает на Мальдивах с семьёй

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проводит отпуск на Мальдивах со своей семьёй. Его жена Дарья Медведева опубликовала фото Даниила со старшей дочерью Алисой на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Дарьи Медведевой

В 2025 году Даниил Медведев выиграл один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он не смог квалифицироваться на Итоговый турнир впервые с 2018 года.

Медведевы воспитывают двух дочерей. Алисе три года, она родилась в октябре 2022-го. В январе 2025-го стало известно, что жена Медведева Дарья родила вторую девочку, которую назвали Викторией. Даниил и Дарья поженились в 2018 году.