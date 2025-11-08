Соболенко — вторая среди действующих теннисисток по количеству финалов на Итоговом турнире

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала второй в списке лидеров по количеству выходов в финал Итогового турнира WTA среди действующих теннисисток, сообщает Opta Ace. Соболенко вышла в финал Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде, обыграв американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Для Соболенко этот финал станет вторым на Итоговом турнире WTA в карьере. Ранее она выходила в решающий матч соревнований в 2022 году. Более всего среди действующих теннисисток в финале Итогового турнира WTA принимала участие американка Винус Уильямс, которая трижды играла в решающем поединке соревнований.

За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Арина Соболенко поспорит с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.