Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас высказался о возможности уступить Синнеру статус первой ракетки мира в конце года

Алькарас высказался о возможности уступить Синнеру статус первой ракетки мира в конце года
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, расстроится ли он, если четырёхкратный чемпион мэйджоров итальянец Янник Синнер завершит сезон-2025 в статусе первой ракетки мира.

— Всего месяц назад в гонке у вас было значительное преимущество над Янником Синнером. Будет ли для вас большим разочарованием не финишировать на первом месте в рейтинге ATP?
— Нет, совсем нет. Если он финиширует первым, значит, он это заслужил, он великолепно проводит концовку сезона. Выиграл в Вене, одержал победу в Париже. Если он финиширует первым, значит, он победит здесь и сделает это заслуженно.

Я, конечно же, постараюсь бороться за то, чтобы этого не случилось. Если это произойдёт, это не будет разочарованием, — приводит слова Алькараса Marca.

Материалы по теме
Алькарас — о Синнере на Кубке Дэвиса: никто не пролил больше пота за Италию, чем он
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android