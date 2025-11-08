Алькарас высказался о возможности уступить Синнеру статус первой ракетки мира в конце года

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, расстроится ли он, если четырёхкратный чемпион мэйджоров итальянец Янник Синнер завершит сезон-2025 в статусе первой ракетки мира.

— Всего месяц назад в гонке у вас было значительное преимущество над Янником Синнером. Будет ли для вас большим разочарованием не финишировать на первом месте в рейтинге ATP?

— Нет, совсем нет. Если он финиширует первым, значит, он это заслужил, он великолепно проводит концовку сезона. Выиграл в Вене, одержал победу в Париже. Если он финиширует первым, значит, он победит здесь и сделает это заслуженно.

Я, конечно же, постараюсь бороться за то, чтобы этого не случилось. Если это произойдёт, это не будет разочарованием, — приводит слова Алькараса Marca.