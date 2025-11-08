Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анисимова — единственный игрок в сезоне с победами над всеми чемпионками ТБШ 2025 года

Финалистка двух турниров серии «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американка Аманда Анисимова стала единственной теннисисткой, которой удалось обыграть всех чемпионок турнира «Большого шлема» 2025 года за сезон.

В сезоне-2025 Анисимова одержала победу над:

Мэдисон Киз (чемпионка Australian Open – 2025) – на групповом этапе Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (4:6, 6:3, 6:2);

Кори Гауфф (чемпионка «Ролан Гаррос» – 2025) – в полуфинале «тысячника» в Пекине (6:1, 6:2);

Игой Швёнтек (чемпионка Уимблдона-2025) – на групповом этапе Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (6:7 (3:7), 6:4, 6:2);

Ариной Соболенко (чемпионка US Open – 2025) – в полуфинале Уимблдона (6:4, 4:6, 6:4).

На Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Аманда Анисимова уступила в полуфинале соревнований Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:3, 3:6.