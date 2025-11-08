Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова — единственный игрок в сезоне с победами над всеми чемпионками ТБШ 2025 года

Анисимова — единственный игрок в сезоне с победами над всеми чемпионками ТБШ 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Финалистка двух турниров серии «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американка Аманда Анисимова стала единственной теннисисткой, которой удалось обыграть всех чемпионок турнира «Большого шлема» 2025 года за сезон.

В сезоне-2025 Анисимова одержала победу над:

  • Мэдисон Киз (чемпионка Australian Open – 2025) – на групповом этапе Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (4:6, 6:3, 6:2);
  • Кори Гауфф (чемпионка «Ролан Гаррос» – 2025) – в полуфинале «тысячника» в Пекине (6:1, 6:2);
  • Игой Швёнтек (чемпионка Уимблдона-2025) – на групповом этапе Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (6:7 (3:7), 6:4, 6:2);
  • Ариной Соболенко (чемпионка US Open – 2025) – в полуфинале Уимблдона (6:4, 4:6, 6:4).

На Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Аманда Анисимова уступила в полуфинале соревнований Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

Материалы по теме
Рыбакина и Соболенко разыграют титул Итогового! Обе ни разу не побеждали на этом турнире
Рыбакина и Соболенко разыграют титул Итогового! Обе ни разу не побеждали на этом турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android