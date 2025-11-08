Кудерметова/Мертенс обыграли Таунсенд/Синякову в полуфинале Итогового турнира WTA

Российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс выиграл у Тэйлор Таунсенд (США) и Катержины Синяковой (Чехия) в полуфинальном матче парного разряда в рамках Итогового турнира WTA. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (8:6), [10:6].

Соперницы провели на корте 1 час 52 минуты. В ходе матча Кудерметова и Мертенс подали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. Таунсенд и Синякова один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 11.

В финале Итогового турнира WTA Кудерметова и Мертенс встретятся с Тимей Бабош (Венгрия) и Луизой Стефани (Бразилия).