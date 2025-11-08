Кудерметова/Мертенс обыграли Таунсенд/Синякову в полуфинале Итогового турнира WTA
Поделиться
Российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс выиграл у Тэйлор Таунсенд (США) и Катержины Синяковой (Чехия) в полуфинальном матче парного разряда в рамках Итогового турнира WTA. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (8:6), [10:6].
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 23:35 МСК
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 8
|1 10
|
|6 6
|0 6
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова
Соперницы провели на корте 1 час 52 минуты. В ходе матча Кудерметова и Мертенс подали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. Таунсенд и Синякова один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 11.
В финале Итогового турнира WTA Кудерметова и Мертенс встретятся с Тимей Бабош (Венгрия) и Луизой Стефани (Бразилия).
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
01:30
-
00:48
-
00:36
-
00:30
-
00:18
-
00:02
-
00:01
- 7 ноября 2025
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:43
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:05
-
22:02
-
21:50
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:11
-
21:11
-
21:01
-
20:20
-
19:44
-
19:43
-
19:31
-
18:55
-
18:12
-
17:49
-
17:45
-
17:30