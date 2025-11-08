Скидки
Теннис

Кудерметова/Мертенс — Таунсенд/Синякова, результат матча 8 ноября 2025, счёт 2:1, полуфинал парного разряда Итогового турнира WTA

Кудерметова/Мертенс обыграли Таунсенд/Синякову в полуфинале Итогового турнира WTA
Комментарии

Российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс выиграл у Тэйлор Таунсенд (США) и Катержины Синяковой (Чехия) в полуфинальном матче парного разряда в рамках Итогового турнира WTA. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (8:6), [10:6].

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 23:35 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 8 1 10
6 		6 6 0 6
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова

Соперницы провели на корте 1 час 52 минуты. В ходе матча Кудерметова и Мертенс подали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. Таунсенд и Синякова один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 11.

В финале Итогового турнира WTA Кудерметова и Мертенс встретятся с Тимей Бабош (Венгрия) и Луизой Стефани (Бразилия).

Календарь Итогового турнира WTA
Сетка Итогового турнира WTA
