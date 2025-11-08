Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы провели невероятный матч». Соболенко — о полуфинале Итогового турнира WTA с Анисимовой

«Мы провели невероятный матч». Соболенко — о полуфинале Итогового турнира WTA с Анисимовой
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в матче 1/2 финала Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) над американкой Амандой Анисимовой (6:3, 3:6, 6:3).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 20:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Она всегда стимулирует меня к тому, чтобы я показывала свой лучший теннис. Мне было бы всё равно, если бы я уступила сегодня, поскольку, мне кажется, мы провели невероятный матч и обе заслуживали выхода в финал. Это потрясающая битва, я очень рада победить. Я сказала ей, что она может гордиться своими выступлениями в сезоне, играла в отличный теннис с самого начала. Сейчас она расстроена, но её ждет много хорошего впереди», — сказала Соболенко в интервью на корте после встречи.

За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Арина Соболенко поспорит с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Материалы по теме
Арина Соболенко вышла в финал Итогового турнира WTA — 2025, обыграв Аманду Анисимову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android