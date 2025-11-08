«Мы провели невероятный матч». Соболенко — о полуфинале Итогового турнира WTA с Анисимовой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в матче 1/2 финала Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) над американкой Амандой Анисимовой (6:3, 3:6, 6:3).

«Она всегда стимулирует меня к тому, чтобы я показывала свой лучший теннис. Мне было бы всё равно, если бы я уступила сегодня, поскольку, мне кажется, мы провели невероятный матч и обе заслуживали выхода в финал. Это потрясающая битва, я очень рада победить. Я сказала ей, что она может гордиться своими выступлениями в сезоне, играла в отличный теннис с самого начала. Сейчас она расстроена, но её ждет много хорошего впереди», — сказала Соболенко в интервью на корте после встречи.

За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Арина Соболенко поспорит с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.