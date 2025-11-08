Елена Рыбакина высказалась о победе над Джессикой Пегулой

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе в полуфинальном матче Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:4, 6:3).

«Вернуться в игру было непросто, но я рада, что мне удалось найти свой ритм во втором сете и выиграть в этой битве из трёх сетов. Подача, когда она мне была нужна, помогла мне», – приводит слова теннисистки Tennis.com.

За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла американку Аманду Анисимову.