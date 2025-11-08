Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина высказалась о победе над Джессикой Пегулой

Елена Рыбакина высказалась о победе над Джессикой Пегулой
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе в полуфинальном матче Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:4, 6:3).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:15 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Вернуться в игру было непросто, но я рада, что мне удалось найти свой ритм во втором сете и выиграть в этой битве из трёх сетов. Подача, когда она мне была нужна, помогла мне», – приводит слова теннисистки Tennis.com.

За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла американку Аманду Анисимову.

Материалы по теме
Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA, одержав волевую победу над Пегулой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android