Елена Рыбакина высказалась о победе над Джессикой Пегулой
Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе в полуфинальном матче Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:4, 6:3).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:15 МСК
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Вернуться в игру было непросто, но я рада, что мне удалось найти свой ритм во втором сете и выиграть в этой битве из трёх сетов. Подача, когда она мне была нужна, помогла мне», – приводит слова теннисистки Tennis.com.
За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла американку Аманду Анисимову.
