«Прекрасно понимаю, что она опасна». Ник Кирьос — о «Битве полов» с Ариной Соболенко

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от турнира «Битва полов», в котором ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

«Недавно я был в Гонконге, и многие игроки-мужчины говорили мне: «Послушай, ты представляешь всех нас». Так что я снова на линии огня. Я собираюсь выйти и показать всему миру, что, несмотря на все её достоинства, у неё есть и недостатки. Очевидно, она одна из величайших теннисисток всех времен, и она даже близко не подошла к тому, чего может достичь.

Честно говоря, она говорила об этом матче больше, чем я, но я готов принять вызов. Я собираюсь выйти на корт. Я чувствую себя довольно уверенно, но в то же время я прекрасно понимаю, что она опасна», — приводит слова Кирьоса ESPN.

По информации The Independent, у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. «Битва полов» между Соболенко и Кирьосом состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).