Новак Джокович вышел в финал турниров ATP в 23-й стране

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после победы в полуфинале турнира АТР-250 в Афинах (Греция) над немцем Янником Ханфманом (6:3, 6:4) улучшил своё достижение по выходам в финальную часть турниров.

Афины. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Янник Ханфман
117
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

После данного успеха серб вышел в финал турниров категории ATP в 23-й стране. Отметим, впервые в карьере Джокович отобрался на финальную игру турнира в Нидерландах.

За победу на турнире в Греции Новак Джокович поспорит с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Их матч состоится сегодня, 8 ноября и начнётся в 18:00 мск.

Джокович появился на US Open — 2025 в необычном жакете

