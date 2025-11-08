Новак Джокович вышел в финал турниров ATP в 23-й стране

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после победы в полуфинале турнира АТР-250 в Афинах (Греция) над немцем Янником Ханфманом (6:3, 6:4) улучшил своё достижение по выходам в финальную часть турниров.

После данного успеха серб вышел в финал турниров категории ATP в 23-й стране. Отметим, впервые в карьере Джокович отобрался на финальную игру турнира в Нидерландах.

За победу на турнире в Греции Новак Джокович поспорит с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Их матч состоится сегодня, 8 ноября и начнётся в 18:00 мск.

