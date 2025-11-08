Новак Джокович вышел в финал турниров ATP в 23-й стране
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после победы в полуфинале турнира АТР-250 в Афинах (Греция) над немцем Янником Ханфманом (6:3, 6:4) улучшил своё достижение по выходам в финальную часть турниров.
Афины. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:10 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
117
Янник Ханфман
Я. Ханфман
После данного успеха серб вышел в финал турниров категории ATP в 23-й стране. Отметим, впервые в карьере Джокович отобрался на финальную игру турнира в Нидерландах.
За победу на турнире в Греции Новак Джокович поспорит с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Их матч состоится сегодня, 8 ноября и начнётся в 18:00 мск.
