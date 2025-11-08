Скидки
Рыбакина стала 3-й теннисисткой из азиатской страны, вышедшей в финал Итогового турнира

Рыбакина стала 3-й теннисисткой из азиатской страны, вышедшей в финал Итогового турнира
Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде, обыграв американку Джессику Пегулу (4:6, 6:4, 6:3).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:15 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

С момента основания турнира в 1972 году Рыбакина стала третьей теннисисткой из азиатской страны, вышедшей в финал Итогового турнира WTA после спортсменок из Китая Ли На (2013) и Циньвэнь Чжэн (2024).

За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Елена Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Елена Рыбакина высказалась о победе над Джессикой Пегулой
