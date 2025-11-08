Рыбакина стала 3-й теннисисткой из азиатской страны, вышедшей в финал Итогового турнира
Поделиться
Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде, обыграв американку Джессику Пегулу (4:6, 6:4, 6:3).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:15 МСК
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
С момента основания турнира в 1972 году Рыбакина стала третьей теннисисткой из азиатской страны, вышедшей в финал Итогового турнира WTA после спортсменок из Китая Ли На (2013) и Циньвэнь Чжэн (2024).
За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Елена Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
06:34
-
06:19
-
04:16
-
03:39
-
02:13
-
01:30
-
00:48
-
00:36
-
00:30
-
00:18
-
00:02
-
00:01
- 7 ноября 2025
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:43
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:05
-
22:02
-
21:50
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:11
-
21:11
-
21:01
-
20:20
-
19:44
-
19:43
-
19:31