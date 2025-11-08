Рыбакина стала 3-й теннисисткой из азиатской страны, вышедшей в финал Итогового турнира

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде, обыграв американку Джессику Пегулу (4:6, 6:4, 6:3).

С момента основания турнира в 1972 году Рыбакина стала третьей теннисисткой из азиатской страны, вышедшей в финал Итогового турнира WTA после спортсменок из Китая Ли На (2013) и Циньвэнь Чжэн (2024).

За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Елена Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.