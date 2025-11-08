Скидки
«Мне очень нравится скорость здесь». Карлос Алькарас — о кортах в Турине

«Мне очень нравится скорость здесь». Карлос Алькарас — о кортах в Турине
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о кортах в Турине, где пройдёт Итоговый чемпионат ATP — 2025 в одиночном разряде.

«Мне очень нравится скорость здесь, корта в Турине. Если честно, мне он нравился и в Париже, но я плохо играл в тактическом плане. Но после этих дней тренировок мы стали лучше понимать, как играть на таких кортах», — приводит слова Алькараса аккаунт @alcarazzupdates в социальной сети Х.

Соревнования в Турине пройдут с 9 по 16 ноября на хардовом покрытии. Победителем Итогового чемпионата — 2024 является именно Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.

