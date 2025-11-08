Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

8 ноября главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА, теннис, Итоговый

Соболенко — в финале Итогового, Капризов — в тройке бомбардиров НХЛ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову и вышла в финал Итогового турнира WTA, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал два очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и вошёл в тройку лидеров бомбардирской гонки, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка и стал первой звездой матча с «Детройт Ред Уингз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Арина Соболенко вышла в финал Итогового турнира WTA — 2025, обыграв Аманду Анисимову.
  2. Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Айлендерс», у Юрова и Тренина по очку.
  3. Форварда «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой матча НХЛ с «Детройтом».
  4. «Рейнджерс» обыграли на выезде «Детройт», у Панарина гол и две передачи.
  5. 26 очков Йокича помогли «Денверу» одержать победу над «Голден Стэйт».
  6. Кудерметова/Мертенс обыграли Таунсенд/Синякову в полуфинале Итогового турнира WTA.
  7. Переговоры «Реала» и Винисиуса зашли в тупик. Испанцы готовы продать его за € 150 млн.
  8. Лионель Месси может перейти в «Галатасарай» — Fotomac.
  9. «Реал Сосьедад» не обыграл «Эльче» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 64-й минуте.
  10. 8 очков Дёмина не помогли «Бруклину» обыграть «Детройт» в матче НБА.
  11. «Оклахома» одержала девятую победу в новом сезоне НБА. У Хартенштайна 33+19.
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Тоттенхэм» — «МЮ», Карпин против Дзюбы, «Локо» — «Ак Барс» и Ф-1
Топ-события субботы: «Тоттенхэм» — «МЮ», Карпин против Дзюбы, «Локо» — «Ак Барс» и Ф-1

Главные новости дня

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android