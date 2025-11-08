Соболенко — в финале Итогового, Капризов — в тройке бомбардиров НХЛ. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову и вышла в финал Итогового турнира WTA, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал два очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и вошёл в тройку лидеров бомбардирской гонки, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка и стал первой звездой матча с «Детройт Ред Уингз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

