Соболенко — в финале Итогового, Капризов — в тройке бомбардиров НХЛ. Главное к утру
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову и вышла в финал Итогового турнира WTA, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал два очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и вошёл в тройку лидеров бомбардирской гонки, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка и стал первой звездой матча с «Детройт Ред Уингз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Арина Соболенко вышла в финал Итогового турнира WTA — 2025, обыграв Аманду Анисимову.
- Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Айлендерс», у Юрова и Тренина по очку.
- Форварда «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой матча НХЛ с «Детройтом».
- «Рейнджерс» обыграли на выезде «Детройт», у Панарина гол и две передачи.
- 26 очков Йокича помогли «Денверу» одержать победу над «Голден Стэйт».
- Кудерметова/Мертенс обыграли Таунсенд/Синякову в полуфинале Итогового турнира WTA.
- Переговоры «Реала» и Винисиуса зашли в тупик. Испанцы готовы продать его за € 150 млн.
- Лионель Месси может перейти в «Галатасарай» — Fotomac.
- «Реал Сосьедад» не обыграл «Эльче» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 64-й минуте.
- 8 очков Дёмина не помогли «Бруклину» обыграть «Детройт» в матче НБА.
- «Оклахома» одержала девятую победу в новом сезоне НБА. У Хартенштайна 33+19.
