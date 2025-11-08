Шамиль Тарпищев: все высказывания Бублика на корте — выплеск эмоций

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на эмоциональное поведение 13-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана во время матчей.

— Как вы относитесь к проявлению эмоций на корте от Бублика?

— Вспомните Макинроя. У кого подвижная нервная система, они не могут терпеть. Поэтому все высказывания — выплеск эмоций. Здесь ничего такого зазорного нет. Вопрос только, насколько это допустимо. А так это нормальный процесс, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Бублик во втором круге соревнований в Метце уступил украинскому спортсмену Виталию Сачко (222-е место в мировом рейтинге) со счётом 5:7, 6:3, 5:7. В этом сезоне Александр стал чемпионом турниров в Галле, Гштааде, Кицбюэле и Ханчжоу.