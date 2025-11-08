Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев: все высказывания Бублика на корте — выплеск эмоций

Шамиль Тарпищев: все высказывания Бублика на корте — выплеск эмоций
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на эмоциональное поведение 13-й ракетки мира Александра Бублика из Казахстана во время матчей.

— Как вы относитесь к проявлению эмоций на корте от Бублика?
— Вспомните Макинроя. У кого подвижная нервная система, они не могут терпеть. Поэтому все высказывания — выплеск эмоций. Здесь ничего такого зазорного нет. Вопрос только, насколько это допустимо. А так это нормальный процесс, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Бублик во втором круге соревнований в Метце уступил украинскому спортсмену Виталию Сачко (222-е место в мировом рейтинге) со счётом 5:7, 6:3, 5:7. В этом сезоне Александр стал чемпионом турниров в Галле, Гштааде, Кицбюэле и Ханчжоу.

Материалы по теме
Борис Беккер предположил, какое место в рейтинге займёт Александр Бублик в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android