Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 8 ноября
Сегодня, 8 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершится розыгрыш Итогового турнира WTA. Финальные матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финального игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Финал. Расписание 8 ноября (время московское):

16:00. Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) — Элисе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия);

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Финал. Расписание на 8 ноября (время московское):

19:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября.

Календарь Итогового турнира WTA
Сетка Итогового турнира WTA
