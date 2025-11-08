Мертенс/Кудерметова — Бабош/Стефани: где смотреть финал Итогового турнира в парном разряде

Сегодня, 8 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финал парного разряда Итогового турнира WTA – 2025, в котором российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс сыграет с Тимей Бабош (Венгрия) и Луизой Стефани (Бразилия). Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.

Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в LIVE «Чемпионата». Ранее теннисистки встречались один раз. Победу в единственном поединке одержали Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс.

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими чемпионками соревнований в парном разряде являются Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.