Арина Соболенко — Елена Рыбакина: где смотреть, во сколько финал Итогового турнира — 2025

Сегодня, 8 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана шестая ракетка мира Елена Рыбакина. Встреча начнётся не ранее 19:00.

Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в LIVE «Чемпионата».

Итоговый чемпионат WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).