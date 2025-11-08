Арина Соболенко — Елена Рыбакина: где смотреть, во сколько финал Итогового турнира — 2025
Сегодня, 8 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана шестая ракетка мира Елена Рыбакина. Встреча начнётся не ранее 19:00.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в LIVE «Чемпионата».
Итоговый чемпионат WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).
