«Им по силам». Тарпищев — о шансах Кудерметовой и Мертенс выиграть Итоговый турнир WTA
Поделиться
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы российской теннисистки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс стать победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде.
В полуфинале турнира Кудерметова/Мертенс обыграли американку Тэйлор Таунсенд и чешку Катержину Синякову.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 23:35 МСК
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 8
|1 10
|
|6 6
|0 6
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова
В финале турнира российская и бельгийская теннисистки сыграют с представительницей Венгрии Тимей Бабош и Луизой Стефани (Бразилия). Встреча состоится в субботу, 8 ноября.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Финал
08 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
«Мертенс и Кудерметова могут и выиграть [Итоговый турнир WTA]. В первом круге они практически свой матч отдали. Им по силам выиграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
10:25
-
10:11
-
09:58
-
09:47
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
07:34
-
06:34
-
06:19
-
04:16
-
03:39
-
02:13
-
01:30
-
00:48
-
00:36
-
00:30
-
00:18
-
00:02
-
00:01
- 7 ноября 2025
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:43
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:05
-
22:02
-
21:50
-
21:44
-
21:35