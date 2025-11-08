Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Им по силам». Тарпищев — о шансах Кудерметовой и Мертенс выиграть Итоговый турнир WTA

«Им по силам». Тарпищев — о шансах Кудерметовой и Мертенс выиграть Итоговый турнир WTA
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы российской теннисистки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс стать победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде.

В полуфинале турнира Кудерметова/Мертенс обыграли американку Тэйлор Таунсенд и чешку Катержину Синякову.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 23:35 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 8 1 10
6 		6 6 0 6
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова

В финале турнира российская и бельгийская теннисистки сыграют с представительницей Венгрии Тимей Бабош и Луизой Стефани (Бразилия). Встреча состоится в субботу, 8 ноября.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Финал
08 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова

«Мертенс и Кудерметова могут и выиграть [Итоговый турнир WTA]. В первом круге они практически свой матч отдали. Им по силам выиграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Материалы по теме
Кудерметова снова в финале Итогового! Ушли с бельгийкой с матчбола и дожали первых ракеток
Кудерметова снова в финале Итогового! Ушли с бельгийкой с матчбола и дожали первых ракеток
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android