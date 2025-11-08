«Им по силам». Тарпищев — о шансах Кудерметовой и Мертенс выиграть Итоговый турнир WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы российской теннисистки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс стать победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде.

В полуфинале турнира Кудерметова/Мертенс обыграли американку Тэйлор Таунсенд и чешку Катержину Синякову.

В финале турнира российская и бельгийская теннисистки сыграют с представительницей Венгрии Тимей Бабош и Луизой Стефани (Бразилия). Встреча состоится в субботу, 8 ноября.

«Мертенс и Кудерметова могут и выиграть [Итоговый турнир WTA]. В первом круге они практически свой матч отдали. Им по силам выиграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.