Шамиль Тарпищев оценил сезон-2025 для Мирры Андреевой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление девятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в сезоне-2025.

«У девочек всё нормально. Смена поколений практически произошла. Как свидетельство — четверо у нас играют Итоговый турнир. Думаю, что на следующей год молодым можно замахиваться на победы в «Больших Шлемах».

У Мирры отличный сезон. Её можно поздравить. В теннисе очень тяжело прогнозировать в плане физической нагрузки, потому что матчи не регламентированы по времени, с одной стороны. А потом ты заявляешься на турниры за 42 дня и отказаться практически невозможно. Поэтому определённая перегрузка в силу физической нагрузки была. Но этот момент прошёл. Где-то к марту надо ждать хороших результатов», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.