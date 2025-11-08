Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев оценил сезон-2025 для Мирры Андреевой

Шамиль Тарпищев оценил сезон-2025 для Мирры Андреевой
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление девятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в сезоне-2025.

«У девочек всё нормально. Смена поколений практически произошла. Как свидетельство — четверо у нас играют Итоговый турнир. Думаю, что на следующей год молодым можно замахиваться на победы в «Больших Шлемах».

У Мирры отличный сезон. Её можно поздравить. В теннисе очень тяжело прогнозировать в плане физической нагрузки, потому что матчи не регламентированы по времени, с одной стороны. А потом ты заявляешься на турниры за 42 дня и отказаться практически невозможно. Поэтому определённая перегрузка в силу физической нагрузки была. Но этот момент прошёл. Где-то к марту надо ждать хороших результатов», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Мирра и Диана потеряли шансы на полуфинал Итогового. Россиянки отдали и второй матч
Мирра и Диана потеряли шансы на полуфинал Итогового. Россиянки отдали и второй матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android