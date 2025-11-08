Карлос Алькарас заявил, что провёл работу над ошибками после «Мастерса» в Париже

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что проанализировал поражение во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

«Это произошло потому, что мой тактический подход к игре был совершенно неправильным. Я чувствовал себя неважно, бросался на удары, торопился, сразу же допуская ошибки. Хорошо то, что это поражение дало понять, над чем нужно работать», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

После поражения Алькарас потерял первую строчку рейтинга АТР. Лидером вновь стал итальянец Янник Синнер, который обеспечил себе этот результат после победы в финале «Мастерса» в Париже.