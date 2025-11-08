Арина Соболенко — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция финала Итогового турнира

Сегодня, 8 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана шестая ракетка мира Елена Рыбакина. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча за титул.

Эта игра поставлена вторым запуском на центральном корте и начнётся после парного финала между Вероникой Кудерметовой с Элисе Мертенс и Тимей Бабош с Луизой Стефани, не раньше 19:00 по московскому времени.

Итоговый чемпионат WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф.