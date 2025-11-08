Мертенс/Кудерметова — Бабош/Стефани: текстовая трансляция финала Итогового турнира WTA

Сегодня, 8 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финал парного разряда Итогового турнира WTA – 2025, в котором российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс сыграет с Тимей Бабош (Венгрия) и Луизой Стефани (Бразилия). Встреча начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-транслцию матча за титул.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Кудерметовой/Мертенс. Они выиграли у Бабош/Стефани весной этого года на грунте, в 1/16 финала в Риме (6:4, 6:2).

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими чемпионками соревнований в парном разряде являются Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.