Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч Рыбакина/Соболенко станет первым за 13 лет реваншем финала ТБШ на Итоговом турнире

Матч Рыбакина/Соболенко станет первым за 13 лет реваншем финала ТБШ на Итоговом турнире
Аудио-версия:
Комментарии

Финальный матч Итогового турнира WTA — 2025, в котором встретятся белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, станет первым матчем-реваншем финала турнира «Большого шлема» с 2012 года, сообщает Opta Ace. В финале турнира «Большого шлема» Соболенко и Рыбакина встретились на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году, матч завершился победой белорусской спортсменки.

Australian Open (ж). Финал
28 января 2023, суббота. 11:45 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

В финале Итогового турнира в 2012 году встретились россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс. Победительницей первенства стала Уильямс со счётом 6:4, 6:3. До этого матча в рамках финала турнира «Большого шлема» Шарапова и Уильямс сыграли в последнем круге Уимблдона в 2004 году, где победу одержала россиянка (6:1, 6:4).

Материалы по теме
Рыбакина и Соболенко разыграют титул Итогового! Обе ни разу не побеждали на этом турнире
Рыбакина и Соболенко разыграют титул Итогового! Обе ни разу не побеждали на этом турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android