Матч Рыбакина/Соболенко станет первым за 13 лет реваншем финала ТБШ на Итоговом турнире
Финальный матч Итогового турнира WTA — 2025, в котором встретятся белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, станет первым матчем-реваншем финала турнира «Большого шлема» с 2012 года, сообщает Opta Ace. В финале турнира «Большого шлема» Соболенко и Рыбакина встретились на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году, матч завершился победой белорусской спортсменки.
Australian Open (ж). Финал
28 января 2023, суббота. 11:45 МСК
25
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
5
Арина Соболенко
А. Соболенко
В финале Итогового турнира в 2012 году встретились россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс. Победительницей первенства стала Уильямс со счётом 6:4, 6:3. До этого матча в рамках финала турнира «Большого шлема» Шарапова и Уильямс сыграли в последнем круге Уимблдона в 2004 году, где победу одержала россиянка (6:1, 6:4).
Комментарии
