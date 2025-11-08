Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, Мартины Хингис и Жюстин Энен

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, Мартины Хингис и Жюстин Энен
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», белорусская теннисистка Арина Соболенко добралась до девяти финалов турниров категории WTA за год, будучи первой ракеткой мира. Она стала четвёртым игроком с 2000 года, кто добился данного достижения. Ранее подобное удавалось Мартине Хингис (2000), Жюстин Энен (2007) и Серене Уильямс (2013).

Вчера, 8 ноября, Соболенко вышла в финал Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде, обыграв американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Для Соболенко этот финал станет вторым на Итоговом турнире WTA в карьере. Ранее она выходила в решающий матч соревнований в 2022 году.

Материалы по теме
Кудерметова и Мертенс бьются за титул Итогового! Ещё сыграют Рыбакина и Соболенко. LIVE!
Live
Кудерметова и Мертенс бьются за титул Итогового! Ещё сыграют Рыбакина и Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android