Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, Мартины Хингис и Жюстин Энен

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», белорусская теннисистка Арина Соболенко добралась до девяти финалов турниров категории WTA за год, будучи первой ракеткой мира. Она стала четвёртым игроком с 2000 года, кто добился данного достижения. Ранее подобное удавалось Мартине Хингис (2000), Жюстин Энен (2007) и Серене Уильямс (2013).

Вчера, 8 ноября, Соболенко вышла в финал Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде, обыграв американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Для Соболенко этот финал станет вторым на Итоговом турнире WTA в карьере. Ранее она выходила в решающий матч соревнований в 2022 году.