Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: Синнер и Алькарас играют лучше остальных, но нужно проявить к нам уважение

Джокович: Синнер и Алькарас играют лучше остальных, но нужно проявить к нам уважение
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опроверг слова о том, что лидеры мирового рейтинга Янник Синнер и Карлос Алькарас вывели теннис на новый уровень.

— Вы сказали, что Синнер и Алькарас подняли теннис на новый уровень.
— Я этого не говорил. Я сказал, что эти двое сейчас играют на голову лучше остальных. Именно такой уровень тенниса нам нужен. Но нужно проявить уважение к Роджеру [Федереру], Рафе [Надалю], Энди [Маррею] и мне, — сказал Джокович на пресс-конференции.

Ранее Новак Джокович вышел в финал турнира категории АТР-250 в Афинах (Греция), обыграв в полуфинальном матче немца Янника Ханфмана (117-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android