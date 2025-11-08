Джокович: Синнер и Алькарас играют лучше остальных, но нужно проявить к нам уважение

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опроверг слова о том, что лидеры мирового рейтинга Янник Синнер и Карлос Алькарас вывели теннис на новый уровень.

— Вы сказали, что Синнер и Алькарас подняли теннис на новый уровень.

— Я этого не говорил. Я сказал, что эти двое сейчас играют на голову лучше остальных. Именно такой уровень тенниса нам нужен. Но нужно проявить уважение к Роджеру [Федереру], Рафе [Надалю], Энди [Маррею] и мне, — сказал Джокович на пресс-конференции.

Ранее Новак Джокович вышел в финал турнира категории АТР-250 в Афинах (Греция), обыграв в полуфинальном матче немца Янника Ханфмана (117-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.