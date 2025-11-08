Арина Соболенко — Елена Рыбакина: история противостояний перед финалом Итогового турнира

Сегодня, 8 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана шестая ракетка мира Елена Рыбакина.
Счёт личных встреч — 8-5 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). Отметим, что три поединка состоялись в этом году. Арина вырвала победу в четвертьфинале Берлина, уйдя с четверного матчбола — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6), Елена после этого взяла убедительный реванш в четвертьфинале Цинциннати — 6:1, 6:4, а белоруска затем победила в четвертьфинале Уханя (6:3, 6:3).
Итоговый чемпионат WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф.
