Турсунов — о пути Соболенко к титулу Итогового: самый сложный турнир карьеры по соперницам

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о предстоящем финале Итогового турнира WTA, где встретятся Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

«Соболенко если выиграет Итоговый, то для неё это будет самый сложный турнир карьеры по соперницам. Пегула, Гауфф, Анисимова и Рыбакина. Самые принципиальные для неё соперницы, не считая Игу, которая, несмотря на вторую позицию в рейтинге, мало кого пугает в десятке. Ощущение, что матч с Рыбакиной, может, и попроще для Арины, чем с той же Анисимовой психологически. Вряд ли она выйдет, недооценивая Елену. Арина расцветает в самых сложных для неё матчах условиях, а Елена может переиграть любую, если звёзды сходятся. Будет интересный матч!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

Итоговый чемпионат WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф.